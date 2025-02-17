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Раскрыт секрет агрессивности распространенного рака легких

Nature: агрессивный рак легких создает в организме автономную электрическую сеть
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В Институте Фрэнсиса Крика установили, что агрессивный мелкоклеточный рак легких (SCLC) может создавать автономную электрическую сеть, независимую от нервной системы организма. Это помогает раковым клеткам питаться и распространяться. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам ученых, их открытие стало возможным благодаря изучению взаимодействия в образцах опухолей двух типов клеток: нейроэндокринных (NE), которые генерируют электрическую активность, и не-нейроэндокринных (non-NE), которые обеспечивают их энергией.

Исследователи обнаружили, что non-NE клетки поставляют NE-клеткам лактат — альтернативный источник энергии, аналогичным тому, что используется в мозге. Блокировка этого процесса снижала электрическую активность NE клеток, что продемонстрировало важность этого механизма для роста опухоли.

Эксперименты на мышах показали, что только NE клетки способны распространяться и образовывать метастазы, несмотря на одинаковые мутации в других клетках. Использование тетродотоксина (TTX) — яда иглобрюха, блокирующего электрические сигналы, не уничтожало раковые клетки, но существенно снижало их способность формировать новые опухоли.

Анализ образцов пациентов с SCLC подтвердил, что NE клетки обладают повышенной электрической активностью, а non-NE клетки увеличивают производство лактата по мере прогрессирования болезни. Это открытие подчеркивает, что мелкоклеточный рак легких может существовать автономно, без зависимости от внешних источников энергии, что делает его особенно опасным.

Ранее ученые открыли биомаркер, предсказывающий агрессивность рака.

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