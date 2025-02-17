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Названы четыре главных полезных свойства сельди

Health News: сельдь считается безопасной рыбой из-за низкого содержания ртути
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По сравнению со многими другими видами жирной рыбы сельдь содержит меньше ртути, отличаясь при этом высокой концентрацией белка, омега-3 и витамина D. Об этом изданию Health News рассказала диетолог Сандра Вигелиене, выпускница колледжа VIA при Орхусском университете (Дания).

По словам Вигелиене, в 100 граммах сельди содержится 203 ккал и 23 г белка — примерно половина рекомендуемой суточной нормы для среднестатистической женщины. Этот вид рыбы также выступает богатым источником витамина D — одна порция может обеспечить 27% от дневной необходимости в этом веществе.

Регулярное употребление сельди может укрепить здоровье сердца благодаря жирным кислотам омега-3. Они помогают поддерживать иммунную систему, устранять воспаление в организме, нормализовать кровяное давление. Более того, омега-3 снижают уровень триглицеридов в крови, предотвращая формирование в сосудах так называемых холестериновых бляшек.

Другим важным преимуществом сельди выступает низкое содержание ртути — природного тяжелого металла, накапливающегося в морепродуктах. Отдельную опасность ртуть может представлять для здоровья кормящих, беременных и планирующих ребенка женщин, а также детей в раннем возрасте. Постоянное воздействие ртути на организм может привести к серьезным заболеваниям нервной системы, иммунной системы и почек.

Ранее ученые назвали простую диету, которая снижает риск хронических заболеваний.

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