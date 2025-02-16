Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Коммерческая вырубка лесов может уничтожить тысячи видов во всем мире, узнали ученые

Nature: добыча леса угрожает 7593 видам птиц, млекопитающих и рептилий
close
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Американские ученые из Принстонского университета впервые оценили, как коммерческая вырубка лесов способствует утрате биологического разнообразия во всем мире. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда проанализировала данные за период с 2001 по 2015 год, включая спутниковые снимки вырубки лесов, экономическую торговлю и ареалы обитания 7593 видов птиц, млекопитающих и рептилий.

Результаты показали, что 24 страны с высоким уровнем дохода, включая США, Германию, Францию, Японию и Китай, ответственны за 13,3% глобальной потери ареалов обитания лесных видов.

В среднем их международное воздействие на биоразнообразие в 15 раз превышает внутреннее. Например, потребление США сильнее всего влияет на виды в Центральной Америке, а Китай и Япония — на тропические леса Юго-Восточной Азии.

«Импортируя продовольствие и древесину, развитые страны по сути экспортируют вымирание», — заявил соавтор исследования Дэвид Уилков.

Более половины потери ареалов 25% критически исчезающих видов связаны с международным потреблением.

Исследователи подчеркивают необходимость сотрудничества между странами-импортерами и экспортерами для продвижения устойчивых практик и защиты среды обитания.

Исследование предлагает новые подходы к охране природы, помогая прогнозировать риски вымирания видов и разрабатывать более эффективные стратегии сохранения биоразнообразия.

Ранее ученые предупредили о риске исчезновения 68% дождевых лесов умеренного пояса из-за меняющегося климата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами