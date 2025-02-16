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В Лондоне нашли старейшую городскую базилику времен Римской империи

MOLA: в центре Лондона выкопали римскую площадку для публичных собраний
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Museum of London Archaeology

Археологи нашли в Лондоне останки первой городской базилики, использовавшейся для публичных собраний и судебных слушаний. Раскопки выявили фундаменты и стены, сохранившиеся до наших дней. Об открытии сообщается на официальном сайте Музея археологии Лондона (MOLA).

Первоначально идентифицированная в октябре 2023 года, базилика была построена около 70–80 гг. н. э. во время губернаторства Агриколы.

Расположенная на высокой точке города и построенная на приподнятой платформе, она охватывала площадь примерно размером с футбольное поле.

Комплекс форума снесли около 120 г. н. э., чтобы освободить место для второго форума, который был почти в пять раз больше.

Новые раскопки показали, что первая базилика была построена из смеси керамической плитки, кремня и камня. В некоторых районах сохранились стены длиной до 10 метров, и они, вероятно, поддерживали сооружение высотой в два или три этажа.

Эксперты полагают, что им удалось найти трибунал — возвышенную часть базилики, где римские судьи решали юридические вопросы, а политические лидеры принимали решения об управлении Лондиниуме — римском городе, ставшем предшественником Лондона.

Ранее в Италии случайно нашли этрусскую гробницу с необычными росписями.

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