Ученые приблизились к выведению гипоаллергенных кошек

Американские ученые из биотехнологической компании InBio, Техасского университета A&M и Мичиганского университета приблизились к созданию гипоаллергенных кошек с помощью генетического редактирования. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Команда изучила гены CH1 и CH2, которые кодируют аллерген Fel d 1.

Кошки вырабатывают Fel d 1 в своих сальных, слюнных, перианальных и слезных железах. Функция Fel d 1 неизвестна, но сравнение последовательностей Fel d 1 и гомологов от 276 домашних или экзотических кошек — включая пум, гепардов, львов, тигров и ягуаров, среди прочих — предполагает, что CH1 и CH2 находились под активным отбором и, таким образом, потенциально дают некоторое преимущество в приспособленности.

Белок Fel d 1 может участвовать в регуляции иммунитета, защите кожи или химической коммуникации между кошками. Однако кошки, генетически модифицированные с отсутствием CH2, кажутся здоровыми, а низкие уровни консервативных последовательностей между видами предполагают, что аллерген либо не является существенным, либо функция Fel d 1 различается у разных видов кошек.

У двух из проанализированных кошек — пумы и черноногой кошки, небольшой дикой кошки из Южной Африки — были мутации, которые, вероятно, предотвращали экспрессию Fel d 1, что еще раз указывает на то, что аллерген может не быть существенным для кошек.

По словам авторов, использование технологии CRISPR для удаления CH1 и CH2 может создать гипоаллергенных кошек.

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