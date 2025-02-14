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Названы события, ускоряющие старение мозга

Annals of Neurology: детский стресс укоряет старение мозга
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из берлинского университета Шарите установили, что пережитый в детстве стресс коррелирует с появлением маркеров ускоренного старения мозга и усиливает нейродегенеративные процессы. Результаты исследования опубликованы в Annals of Neurology.

В исследовании приняли участие 179 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Вследствие того, что у женщин повышен риск нейродегенеративных заболеваний, ученые решили сосредоточить внимание на этой группе.

«Мы начали с проведения клинического опроса, чтобы выяснить, испытывали ли участники сильный стресс или тревогу в период жизни до наступления половой зрелости», — отметила Ларa Флек, докторант Института медицинской психологии Шарите и ведущий автор научной статьи.

Также ученые исследовали образцы крови участников с помощью высокоточных технологий в поисках биомаркеров, указывающих на специфические нейровоспалительные процессы и повреждение нервных клеток. Дополнительно участники прошли МРТ мозга и стандартизированные тесты на оценку когнитивных функций.

Результаты показали, что жестокое обращение, пренебрежение, домашнее насилие, злоупотребление психоактивными веществами, преступность в семье и потеря родителя в детстве были связаны с нейровоспалением и ускоренной нейродегенерацией в зрелости. Также у женщин, перенесших стресс до наступления половой зрелости, объем мозга был ниже, чем у представительниц контрольной группы.

Ученые отметили, что полученные результаты не означают, что детский стресс обязательно приводит к деменции. Напротив, многие люди демонстрируют удивительную жизнестойкость, позволяющую им справляться с серьезными кризисами без долгосрочных последствий.

Ранее у людей с алкогольной зависимостью нашли необратимые изменения в мозге.

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