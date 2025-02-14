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Ростки брокколи помогают держать уровень сахара в норме, выяснили ученые

Nature: сульфорафан в ростках брокколи снижает уровень сахара в крови
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Ученые из Гетеборгского университета обнаружили, что сульфорафан, содержащийся в ростках брокколи, может быть эффективным средством для борьбы с преддиабетом — состоянием, при котором уровень глюкозы в крови постепенно повышается из-за нарушения выработки инсулина. Результаты исследования опубликованы в Nature Microbiology.

В новом исследовании участвовали 89 человек в возрасте от 35 до 75 лет с повышенным уровнем глюкозы в крови натощак. Такая патология считается одним из признаков преддиабета. Также добровольцы имели избыточный вес или страдали ожирением.

В ходе 12-недельного эксперимента добровольцам случайным образом назначали либо природное соединение сульфорафан, либо плацебо. Результаты показали, что у тех, кто принимал сульфорафан, уровень глюкозы снизился более значительно, чем в группе плацебо. Особенно выраженное улучшение наблюдалось среди участников с ранними признаками возрастного диабета и низким индексом массы тела (ИМТ).

По словам ученых, сульфорафан также устранял инсулинорезистентность и ослаблял симптомы жировой болезни печени.

В дополнение к этому исследователи обнаружили в кишечнике бактерию, которая может усиливать эффект сульфорафана, что открывает новые перспективы для борьбы с диабетом с его помощью.

В количественном выражении разница в уровне глюкозы между группами составила 0,2 ммоль/л, а в группе с максимальными улучшениями — 0,4 ммоль/л. Наибольшее снижение уровня глюкозы (0,7 ммоль/л) наблюдалось у участников с наличием определенной кишечной бактерии.

Ранее были названы природные вещества, эффективно укрепляющие сердце.

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