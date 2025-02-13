Названа группа пациентов, у которых гипертония начинается незаметно

Гипотоники – люди с постоянно пониженным артериальным давлением. Такое давление не влияет на здоровье и не увеличивает риски возникновения хронических заболеваний, однако у таких пациентов обычно начало гипертонической болезни протекает скрытно, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе.

«Гипотония – это понижение максимального (систолического, «верхнего») артериального давления ниже 100 миллиметров ртутного столба. Для большинства людей такие показатели кровяного давления не соответствуют норме. Однако в разных возрастных категориях примерно у 15–40% гипотония является нормальным состоянием. Таких людей называют «гипотониками». Пониженное артериальное давление у гипотоников может сохраняться многие годы (а иногда и в течение всей жизни) и не влияет отрицательно на работу внутренних органов», – отметил врач.

Бытует мнение, что у гипотоников ниже риск развития гипертонической болезни (состояния, характеризующегося хроническим повышением артериального давления выше 140 миллиметров ртутного столба). Однако, по словам врача, это не так.

«При наличии предрасполагающих факторов (наследственная предрасположенность, хронический стресс, избыточная масса тела, гиподинамия, вредные привычки, чрезмерное употребление поваренной соли, нарушение функции почек, гормональные нарушения и др.) гипотоники также подвержены повышению артериального давления, как и нормотоники. Но, учитывая исходно низкое артериальное давление, начало гипертонической болезни у гипотоников часто протекает скрытно. В течение нескольких лет может отмечаться мнимая «нормализация» давления, которой пациенты не придают негативного значения. Последующее ухудшение структуры сосудов, снижение эластичности артерий приводит к еще большему повышению давления и развитию артериальной гипертонии», – рассказал доктор.

Для своевременной диагностики гипертонической болезни важно учитывать наличие предрасполагающих факторов, периодически измерять артериальное давление даже при хорошем самочувствии, регулярно проходить медицинское обследование.

Нормализация артериального давления у гипотоника не всегда означает начало гипертонической болезни, но является поводом для обращения к врачу для оценки риска заболевания и определения тактики наблюдения и профилактики.

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