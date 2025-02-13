В России создали сервис для быстрого поиска инсулина в экстренной ситуации

ИТМО совместно с Фондом борьбы с диабетом запустили чат-бот на основе ИИ «Диаботик», который отвечает на вопросы о диабете и позволяет запросить экстренную помощь у других пользователей, если, например, внезапно закончился инсулин. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИТМО.

Бот использует модель ChatGPT, отвечающую на основе проверенных данных от Фонда борьбы с диабетом. Это позволяет «Диаботику» давать достоверные и актуальные ответы на любые вопросы, связанные с диабетом. Разработчики подчеркивают, что сервис не заменяет консультацию врача и не назначает лечение, а только информирует.

Кроме того, чат-бот не просто предоставляет информацию, но и позволяет найти помощь в срочных ситуациях. Если пользователь сталкивается с проблемой, он может поделиться геолокацией и отправить запрос на помощь: его получат другие пользователи сервиса, которые находятся рядом и дали согласие на получение уведомлений. Такая опция — это альтернатива городским и районным чатам в мессенджерах, которая экономит время. В целях безопасности пользователи могут указать не точный, а примерный адрес (например, свой район) и встретиться в общественном месте.

В отличие от аналогов, которые используют подписки и монетизируют доступ, «Диаботик» полностью бесплатный для пользователей. Чат-бот уже запущен и проходит тестирование среди первых пользователей. В ближайшие месяцы команда планирует собирать обратную связь, дорабатывать и добавлять функции.

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