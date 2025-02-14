Звук магнитного поля Земли вызывает чувство невыносимого ужаса, выяснили ученые

Ученые из Технического университета Дании и Немецкого исследовательского центра геонаук создали уникальный звуковой портрет одного из самых значимых событий в истории Земли — Лашампского события, когда магнитное поле планеты перевернулось. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Около 41 тысячи лет назад магнитное поле Земли полностью поменяло свою полярность. Это событие, известное как Лашампское событие, оставило след в лавовых потоках во Франции. Во время переворота сила магнитного поля упала до 5% от нынешнего уровня, пропуская в атмосферу мощные космические лучи.

Это привело к удвоению уровня радиоактивного изотопа бериллия-10, который образуется при взаимодействии космических частиц с атмосферой. Последствия были глобальными: изменение климата, разрушение озонового слоя и даже возможное влияние на исчезновение мегафауны Австралии и изменение образа жизни древних людей.

Теперь исследователи сделали событие слышимым. Используя данные со спутников Европейского космического агентства Swarm, они превратили изменения магнитного поля в звук. Инженеры наложили геофизические данные на звуки природы — скрип дерева и грохот сталкивающихся камней. Получившийся звуковой пейзаж передает хаос и напряжение, сопровождавшие ослабление защиты планеты от солнечной радиации.

Миссия Swarm с 2013 года изучает магнитное поле Земли, анализируя сигналы из ядра, мантии, коры, океанов, ионосферы и магнитосферы. Эти данные помогают понять, как меняется геомагнитное поле и что может предвещать новый переворот.

Лашампский переворот длился примерно 250 лет, а затем магнитные полюса оставались в «перевернутом» положении еще около 440 лет. В этот период магнитное поле сохраняло лишь 25% своей привычной силы.

Сегодня внимание ученых приковано к Южноатлантической аномалии — зоне над Атлантикой, где магнитное поле ослаблено, что делает спутники уязвимыми к радиации. Однако, по словам специалистов, хотя аномалия и вызывает вопросы, она не обязательно означает, что переворот магнитного поля произойдет в ближайшее время.

Перевороты магнитного поля происходят нерегулярно, но неизбежно. Их последствия могут затронуть спутники, системы навигации, радиосвязь и даже климат. По мнению исследователей, знание прошлого поможет нам лучше подготовиться к будущему.

Ранее в глубинах Тихого океана была обнаружена загадочная радиоактивная аномалия.