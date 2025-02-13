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Куркумин восстанавливает мозг после приступов эпилепсии, выяснили ученые

AdvSci: куркумин восстанавливает повреждения мозга после приступов эпилепсии
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Joachim Schlosser

Ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук установили, что биоактивное соединение куркумин помогает снизить нейровоспаление и восстановить повреждения мозга, вызванные эпилептическими припадками. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

Эпилепсия — это тяжелое неврологическое расстройство, которое характеризуется повторяющимися припадками. Эти приступы не только вызывают повреждение нейронов, но и активируют глиальные клетки, запуская локальную иммунную реакцию. Эта иммунная реакция высвобождает провоспалительные факторы, которые способствуют формированию порочного круга, усугубляющего состояние человека.

В традиционной китайской медицине (ТКМ) уже давно используются таблетки Байцзинь, содержащие куркумин, для лечения эпилепсии. Однако точные молекулярные механизмы, с помощью которых это вещество воздействует на нейровоспаление, до сих пор остаются неясными.

Новое исследование показало, что куркумин регулирует особый рецептор протеинтирозинфосфатазы типа Z1 (PTPRZ1). Одноименный ген PTPRZ1 экспрессируется в различных тканях, в том числе в тканях рака. С ним связаны такие заболевания, как рак легких, шейки матки, гепатокарцинома, рак почек и глиобластома.

PTPRZ1 участвует в создании контекстной памяти и защищает олигодендроциты (группу разнообразных вспомогательных) клеток от разрушения. Нормализация его функционирования в исследовании способствовала подавлению чрезмерных нейровоспалительных реакций, уменьшая повреждения мозга после судорог и способствуя восстановлению нейронов.

По словам ученых, их открытие закладывает основу для дальнейших исследований терапевтического потенциала куркумина при лечении неврологических заболеваний.

Ранее ученые научились побеждать супербактерии с помощью куркумы и света.

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