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Стало известно, откуда берется подагра

NG: генетика играет большую роль в развитии артрита, чем считалось ранее
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Международная команда ученых проанализировала генетические данные 2,6 миллиона человек и выяснила, что генетика играет гораздо большую роль в развитии подагры, чем считалось раньше. Это открытие развенчивает миф о том, что заболевание возникает исключительно из-за вредных привычек или неправильного питания. Работа опубликована в журнале Nature Genetics (NG).

Подагра возникает, когда в крови повышается уровень мочевой кислоты, из которой образуются острые кристаллы. Они оседают в суставах, вызывая сильную боль, отёк и воспаление. Долгое время болезнь считалась результатом вредного образа жизни — переедания, злоупотребления алкоголем и малоподвижности. Однако ученые подчеркивают, что это ошибочное представление.

Это заблуждение наносит вред, так как многие люди стесняются обращаться за лечением, считая болезнь своей виной. В результате пациенты остаются без эффективного лечения — а между тем современные препараты способны снижать уровень мочевой кислоты и предотвращать приступы боли.

Исследователи сравнили ДНК 120 295 человек с подагрой и данных более 2,5 миллиона здоровых людей. В результате они выявили 377 участков генома, связанных с болезнью, из которых 149 ранее никогда не связывали с подагрой. Эти результаты подтверждают, что гены участвуют сразу в нескольких важных процессах: они влияют на способность организма выводить мочевую кислоту и определяют, насколько активно иммунная система реагирует на её кристаллы, вызывающие воспаление суставов.

Понимание того, как гены влияют на иммунный ответ и обмен мочевой кислоты, поможет разрабатывать лекарства, воздействующие на сам механизм заболевания. Кроме того, ученые предполагают, что для борьбы с подагрой можно использовать уже существующие препараты, просто изменив их назначение.

Авторы признают, что у их работы есть ограничения: большая часть участников была европейского происхождения, а часть данных основывалась на самооценке пациентов, а не на медицинском диагнозе. Однако результаты дают важное понимание природы подагры и подчеркивают необходимость уделять этому заболеванию больше внимания.

Ранее ученые обнаружили в мозге механизм, который помогает преодолеть страх.

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