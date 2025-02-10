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Найден новый способ диагностики болезни Альцгеймера за 10 лет до ее начала

Nature: признаки болезни Альцгеймера можно обнаружить в спинномозговой жидкости
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Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Питтсбургского университета разработали тест, помогающий обнаружить маркеры болезни Альцгеймера в крови и спинномозговой жидкости за 10 лет до появления симптомов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Диагностика болезни Альцгеймера часто фокусируется на раннем выявлении скоплений в мозге белка бета-амилоида, поскольку это часто предшествует аномалиям в свертывании другого белка — Тау. Однако накопление тау-белка в мозге выступает очевидным признаком заболевания.

В поисках доступных ранних биомаркеров болезни ученые ранее выяснили, что специфическая форма тау-белка (BD-тау), обнаруженная в крови, может служить индикатором нейродегенерации, связанной с болезнью Альцгеймера. Однако прежние методы в основном выявляли амилоидные отложения, оставляя проблему раннего выявления тау-белка нерешенной.

Новый тест, предложенный учеными, позволяет выявить участки тау-белка, склонные к образованию нейрофибриллярных клубков. Исследователи открыли два новых фосфорилированных участка тау-белка: p-тау-262 и p-тау-356, которые могут точно указывать на начало агрегации. При своевременном вмешательстве такие изменения могут быть обратимыми.

«Бета-амилоид можно сравнить с растопкой, а тау-белок — с огненной спичкой. У многих людей с отложениями бета-амилоида в мозге деменция не развивается, но как только появляются клубки тау-белка, может быть уже слишком поздно для лечения, и когнитивное здоровье начинает стремительно ухудшаться», — объяснили исследователи.

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