Частицы Альфы Центавра скрываются в Солнечной системе, выяснили ученые

Ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде выяснили , какое количество материала из системы Альфа Центавра может достичь нашей Солнечной системы и сколько его уже присутствует здесь. Работа опубликована в журнале Planetary Science Journal (PSJ).

Альфа Центавра, ближайшая к нам звезда, представляет собой систему, состоящую из трех звезд: Альфа Центавра A, Альфа Центавра B и Проксимы Центавра — тусклой красной карликовой звезды. Эта система движется в нашу сторону со скоростью около 79 тысяч километров в час и приблизится к нам на 200 тысяч астрономических единиц (1 астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца) через 28 тысяч лет.

Ученые обнаружили, что объекты, которые выбрасываются из системы Альфа Центавра, могут достигать нашей Солнечной системы, и некоторые из них уже находятся здесь. Исследование показало, что в облаке Оорта может быть до миллиона частиц диаметром более 100 метров, которые происходят из системы Альфа Центавра. Однако большинство из них трудно обнаружить из-за огромных расстояний.

Авторы работы определили возможные пути, по которым частицы из Альфа Центавра могут достичь нашей Солнечной системы. Однако, вероятно, небольшие частицы не смогут добраться до нас, так как они подвержены влиянию магнитных полей и других факторов, которые разрушат их на пути. Было установлено, что только около 10 частиц из Альфа Центавра могут быть обнаружены как метеоры в атмосфере Земли в настоящее время, и это число может увеличиться в 10 раз в течение следующих 28 тысяч лет.

Эти данные показывают, что наша Солнечная система далеко не изолирована. Если материальные объекты могут свободно перемещаться между звездными системами, это открывает новые возможности для изучения процесса формирования планет и даже для возможного получения информации о планетах в системе Альфа Центавра.

Ранее ученые обнаружили аномальный взрыв во Вселенной.