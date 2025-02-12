Врач рассказал, почему при лечении отита необходима низкая влажность дома

При лечении отита дома необходимо поддерживать нормальный уровень влажности в помещении (40-60%). Отклонение от этого значения может привести к ухудшению состояния больного. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«Низкая влажность оказывает негативное последствие на кожу и слизистые оболочки человека – они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм. Высокая влажность, особенно в сочетании с высокой температурой воздуха приводит к ухудшению общего состояния, возникновению слабости. Длительное воздействие этого фактора способствует снижению иммунитета», – объяснил специалист.

Также при лечении отита важно важно избегать дополнительного раздражения носоглотки, не курить и не находиться в помещениях с химическими запахами.

«Инфекционные болезни, такие как грипп или корь, ослабляют иммунитет, что также могут спровоцировать развитие отита. Одной из основных причин является переохлаждение. Травмы ушной области, в частности повреждения барабанной перепонки, также могут привести к воспалению, поскольку инфекция может проникнуть в ухо. Лечение отита зависит от его стадии и причины. Врач может назначить антибиотики, если причиной является бактериальная инфекция. Противовоспалительные капли помогут устранить отечность и облегчить болевые ощущения, однако их использование должно быть согласовано с врачом, так как в случае разрыва барабанной перепонки они могут вызвать повреждения слухового нерва», – рассказал врач.

Иногда для удаления гноя и остановки воспалительного процесса требуется промывание уха специальным антисептическим раствором. Закапывание сосудосуживающих капель поможет уменьшить воспаление и снять раздражение в евстахиевой трубе.

«В случае сильной боли врач может назначить обезболивающие средства. В особо тяжелых случаях, когда в ухе скапливается большое количество гноя, может потребоваться установка дренажа. Если ухо болит сильно, появляется головная боль или головокружение, нужно немедленно обратиться к врачу. Особенно важно записаться на прием, если симптомы не проходят в течение нескольких дней», – добавил специалист.

Чтобы предотвратить развитие отита, следует соблюдать несколько простых правил. В холодную погоду нужно носить шапку или капюшон, чтобы избежать переохлаждения, а при купании — следить, чтобы вода не попадала в ухо.

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