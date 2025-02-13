Любовь какаду к черничному йогурту помогла доказать, что вкусовые предпочтения имеют не только приматы

Исследователи Венского ветеринарного университета впервые зафиксировали у какаду Гоффина поведение, связанное с вкусовыми предпочтениями. Эти умные птицы обмакивали корм в черничный соевый йогурт, полностью игнорируя воду и йогурт без добавок. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Какаду Гоффина (Cacatua goffiniana) — это небольшие белые попугаи, обитающие на Молуккских островах в Индонезии. Они известны своим высоким интеллектом, любопытством и способностью решать сложные задачи.

Эксперимент длился 14 сессий по 30 минут во время завтраков 18 какаду. Птицам предложили лапшу и картофель вместе с пресной водой, черничным и нейтральным соевым йогуртом. Половина какаду проявила интерес к обмакиванию еды, причем лапшу они выбирали вдвое чаще, чем картофель. Анализ поведения показал, что птицы в два раза охотнее обмакивали лапшу именно в черничный йогурт, чем в йогурт без добавок, а воду не использовала ни одна из них.

Ученые выяснили, что цель обмакивания заключалась именно в улучшении вкуса, а не в размягчении или очистке пищи. Время удерживания лапши в йогурте составляло в среднем 3,2 секунды — слишком мало для размягчения. Для сравнения, при замачивании сухарей в воде, которое ранее наблюдалось у этих же птиц, время было в семь раз больше — 22,9 секунды. Дополнительный тест показал, что птицы делали выбор по вкусу, а не по цвету, так как между черничным и нейтральным йогуртом, окрашенными одинаково, предпочтение осталось за черничным.

Это открытие стало первым научным подтверждением вкусовых предпочтений у животных, не относящихся к приматам. Ранее подобное поведение фиксировалось только у человекообразных обезьян.

Теперь авторы планируют изучить, как такие нововведения распространяются в группе и закрепляются в поведении птиц.

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