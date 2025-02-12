Ученые нашли способ снять запрет на вакцинацию птицефабрик против гриппа

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины создали тест, который позволяет снять существующий запрет на вакцинацию птицефабрик против гриппа птиц. Он действует из-за невозможности различить иммунный ответ на вакцину и на полевой вирус. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

В настоящее время в России действует запрет министерства сельского хозяйства на вакцинацию против высокопатогенного гриппа птиц. Причина запрета связана с особенностями диагностики: существующие методы не позволяют отличить антитела, появившиеся после вакцинации, от антител, выработанных в результате заболевания.

Это создает серьезные сложности в контроле заболевания, поскольку при обнаружении даже одного случая заражения на птицефабрике приходится уничтожать все поголовье. Масштаб проблемы хорошо иллюстрирует статистика: только в 2022 году было уничтожено свыше 10 миллионов голов домашней птицы.

«Разработанный метод использует два диагностических набора: один определяет общий белок вируса, другой – таргетный белок. При вакцинации рекомбинантным антигеном результат будет положительным только по одному набору, тогда как при заражении полевым вирусом – по обоим. Это позволит достоверно различать вакцинированных птиц от заболевших. Важно понимать структуру вируса: у него восемь белков, из которых только один – гемагглютинин – является иммуногенным и вызывает защиту. Остальные семь белков нужны вирусу для размножения, репликации и распространения», – рассказал «Газете.Ru» руководитель исследования, ассистент Кафедры эпизоотологии Николай Тарлавин.

Разработка позволит снять существующий запрет на вакцинацию птицефабрик против гриппа птиц. Вакцинация особенно актуальна для птицефабрик, расположенных на границе с неблагополучными регионами и на маршрутах миграции перелетных птиц. Наиболее остро проблема стоит в регионах за Уралом, на Дальнем Востоке и в Сибири, хотя недавние вспышки заболевания были зафиксированы и в Ставропольском крае. При этом некоторым птицефабрикам, ориентированным на экспорт, вакцинация может быть невыгодна из-за существующих торговых ограничений.

«При принятии решения о вакцинации важно, чтобы она охватывала все поголовье птицефабрики – недостаточная вакцинация создает «окно возможности» для вируса. Вакцинация не дает стопроцентной гарантии защиты, но существенно снижает вероятность вспышек заболевания. Это подтверждает опыт соседнего Китая, где благодаря вакцинации удалось достичь более стабильной и контролируемой ситуации с высокопатогенным гриппом птиц. Вакцинация никак не влияет на безопасность мяса птицы для потребителей, поскольку используются либо инактивированные вакцины, либо искусственно синтезированные фрагменты вируса», — заключил ученый.

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