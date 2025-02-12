Ученая сравнила ощущение страха от просмотра ужастиков с действием морфина

Просмотр фильмов ужасов стимулирует симпатическую нервную систему и подготавливает тело к активным действиям, то есть к реакции «бей или беги». Эта реакция сопровождается выбросом эндорфинов, которые вызывают чувство эйфории и благополучия, похожее на действие морфина, рассказала «Газете.Ru» психофизиолог, Научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ (МЭГ-центра МГППУ) Вера Третьякова.

«Реакция «бей или беги» характеризуется тем, что надпочечники начинают выделять гормоны стресса — адреналин и кортизол. Эти гормоны приводят к учащенному сердцебиению, обострению чувств и приливу энергии. Возбуждение, вызванное этой физиологической реакцией, похоже на то, которое испытывается во время реальной опасности, но происходит в контролируемой среде, где угроза не является реальной. Это позволяет зрителям безопасно испытывать сильные, будоражащие эмоции и получать удовольствие от просмотра подобных фильмов. Также, в рамках подготовки организма к активным действиям для ухода от опасности высвобождаются эндорфины — естественные обезболивающие, которые, кроме того, вызывают чувство эйфории и благополучия, похожее на действие морфина», — объяснила специалист.

По ее словам, эти вещества способствуют тому, чтобы болевые сигналы не отвлекали от действий, связанных с преодолением опасной ситуации. Это делает эмоционально заряженные фильмы ужасов привлекательными, потому что они позволяют отвлечься от повседневных неприятностей.

«Таким образом, выброс эндорфинов может улучшить переносимость боли и отвлечь от дискомфорта, поскольку внимание переключается на оценку угроз в фильме, а не на физическую боль или стрессоры. Кроме того, после окончания фильма или особенно пугающего момента обычно происходит значительное высвобождение накопленного напряжения, что приводит к эйфорическому чувству, поскольку парасимпатическая нервная система (ПНС) берет на себя функцию успокоения тела. Этот переход может усилить чувство удовольствия из-за контраста между страхом и облегчением», — добавила Третьякова.

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