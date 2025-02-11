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Российские ученые создали уникальный аппарат для определения показателей сахарного диабета

В Сеченовском университете изобрели определитель показателей сахарного диабета
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Depositphotos

Студенты Сеченовского университета разработали инновационный аппаратный комплекс, который способен неинвазивно определять показатели сахарного диабета с погрешностью менее 8%. В этом году стартап привлек 35 миллионов рублей инвестиций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы университетского технологического предпринимательства.

Комплекс, названный HemoTech AI, использует рамановскую спектроскопию и специально разработанные алгоритмы машинного обучения для измерения различных показателей крови. Хотя основное предназначение устройства — неинвазивное определение показателей сахарного диабета, его технологии могут быть применены и для диагностики других заболеваний, не ограничиваясь только медицинской сферой.

В планах ученых провести многоцентровое клиническое исследование, получить регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре и запустить пилотные проекты в медицинских учреждениях.

Платформа университетского технологического предпринимательства, реализуемая Министерством науки и высшего образования РФ с участием ведущих российских университетов с 2022 года, направлена на подготовку специалистов в области технологического предпринимательства и развитие высокотехнологичных стартапов.

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