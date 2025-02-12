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Стало известно, почему мужчины чувствуют опустошение после мастурбации

SМТ: около двух третей мужчин испытывают апатию после мастурбации
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Shutterstock

В Университете Ноттингем Трент выяснили, что две трети мужчин и около 50% женщин испытывают «постсексуальную хандру» после мастурбации. Такие ощущения, вероятно, связаны с чувством вины и стыда. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (SМТ).

В исследовании приняли участие 156 мужчин и женщин. Их попросили оценить качество своей сексуальной жизни и рассказать о ощущениях после мастурбации. Оказалось, что две трети мужчин испытывают «постсексуальную хандру» после сеанса самоудовлетворения. При этом аналогичные эмоции возникали только у половины опрошенных женщин.

Постсексуальная хандра - это эмоциональный сбой, который иногда происходит в конце цикла сексуальной реакции. Он может сопровождаться чувством печали, апатии и беспокойства или агрессии.

Работа также показала, что женщины гораздо чаще (в 77% случаев) сообщали о негативных эмоциях по завершении ощущения оргазма после случайного секса. В то же время только половина мужчин (49% ) отмечали посткоитальную дисфорию во время или после интимной связи с непостоянными партнерами.

Автор исследования Дарси Рафтери предположила, что дискомфорт после мастурбации, вероятнее всего, связан со стигматизацией такой формы удовлетворения сексуальной потребности в обществе. По ее мнению, посткоитальная дисфория во многих случаях возникает вследствие чувства вины и стыда.

Ранее стало известно, какие женщины чаще испытывают оргазм.

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