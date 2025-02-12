Ученые предложили есть цветы бархатцев для здоровья сердца

Группа ученых из Саудовской Аравии и Бангладеш установила, что цветы бархатцев богаты веществами, которые не только улучшают работу сердца, но и положительно влияют на зрение. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Бархатцы широко используются в народной медицине, а также в качестве натурального ароматизатора и красителя. В новой работе ученые стремились выявить подходящие варианты или генотипы бархатцев, которые можно использовать для улучшения здоровья и разнообразия рациона питания, поскольку антипитательные факторы, такие как танины, могут сделать некоторые виды небезопасными для употребления.

Исследователи выбрали восемь генотипов бархатцев, отличавшихся по цвету и размеру, и назвали их в соответствии со списком от M1 до M8. M6 характеризовался самым светлым оттенком желтого, в то время как цветы группы M1 были темно-красными.

После того, как лепестки были отделены и собраны, ученые измерили уровни полезных растительных пигментов (лютеина, каротиноидов и антоцианов) в них. Также оценивалось содержание сахара, бета-каротина, витаминов C, E и минералов.

Результаты показали, что фенотип M1 содержал больше всего антоциана, M6 — каротиноидов, M4 — лютеинома, а M5 — бета-каротина, кальция и витамина C. M8 был богат калием и железом, а М3 — флавоноидами. Концентрация витамина E, магния и натрия была сходной во всех вариантах.

По словам ученых, обилие полезных веществ натурального происхождения и низкое содержание сахара в бархатцах наделяют их мощными противоаллергическими, противомикробными, противораковыми, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Потребление этих цветов в пищу потенциально предотвращает проблемы со зрением и поддерживает здоровье сердца.

Отмечается, что алкалоиды и фитаты в бархатцах снижают усвоение питательных веществ и могут быть токсичны при употреблении в больших количествах. Однако их уровни можно снизить с помощью таких методов обработки, как кипячение и замачивание.

Ранее в обычных садовых цветах нашли вещество для восстановления нервов.