Стало известно, как удовлетворенность отношениями меняется с течением времени

Ученые из Бернского университета выяснили, что уровень удовлетворенности отношениями в парах, которые со временем распадаются, снижается более стремительно, чем в тех, что остаются вместе. Кроме того, люди чувствуют большую радость в начале новых отношений, однако со временем этот уровень вновь начинает снижаться. Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Романтические отношения играют важную роль в благополучии человека, но большинство исследований сосредоточены на молодых парах и краткосрочных союзах. Ученые Янина Ларисса Бюлер и Ульрих Орт проанализировали данные исследования Longitudinal Study of Generations, охватившие 2268 человек в возрасте от 16 до 90 лет, которых опрашивали до семи раз в течение 20 лет.

Участников разделили на три группы: пары в долгосрочных отношениях, пары, которые в итоге распались, и тех, кто после расставания вступил в новый союз. Они оценивали свои отношения по шкале удовлетворенности браком Гилфорда-Бенгтсона, учитывающей как положительные, так и отрицательные аспекты взаимодействия. Также анализировались факторы, такие как возраст, пол, наличие детей и продолжительность отношений.

Результаты показали, что в устойчивых союзах удовлетворенность со временем снижается умеренно, но остается относительно стабильной. В распавшихся парах она изначально была ниже и со временем падала значительно быстрее. Особенно заметным снижение было в парах с детьми, а также в краткосрочных союзах, завершившихся разрывом.

После расставания люди, начавшие новые отношения, поначалу испытывали всплеск удовлетворенности, которая была выше, чем в начале их предыдущего союза. Однако со временем этот эффект ослабевал, и уровень удовлетворенности снова снижался. Это указывает на то, что новые отношения могут принести временное счастье, но со временем подвержены тем же закономерностям спада.

Еще один важный вывод исследования — люди, вступавшие в новые отношения вскоре после разрыва, испытывали в них меньшую удовлетворенность по сравнению с теми, кто брал более длительный перерыв. Это говорит о том, что быстрый переход в новый союз не всегда приводит к более счастливым отношениям.

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