Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС 12 марта

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа миссии Crew-10 отправится к Международной космической станции (МКС) 12 марта. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Запуск Crew-10 намечен на среду, 12 марта», — говорится в сообщении.

Кроме Пескова, в экипаж корабля включены астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.

В середине марта МКС покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Уилмор. Они помогут новому экипажу ознакомиться с текущими научными и техническим обслуживанием станции.

29 января владелец SpaceX, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что президент США Дональд Трамп обратился с просьбой скорее вернуть на Землю двух астронавтов, «застрявших на Международной космической станции». Маск подчеркнул, что SpaceX выполнит просьбу главы Белого дома. Бизнесмен добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена совершила «ужасный» поступок, «бросив» астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Они находятся на МКС с июня 2024 года.

Ранее российский космонавт пообещал угостить инопланетян чаем с вкусняшками.