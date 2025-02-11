Ученые создали повязки для заживления ран из очисток лука и яблок

HU: антиоксидант из луковой шелухи лег в основу нового перевязочного материала

Турецкие ученые из Университета Хитит (HU) разработали перевязочные материалы из отходов луковой шелухи и яблочных очисток. Об открытии сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам специалистов, кожура лука насыщена антиоксидантом под названием кверцетин, обладающим антибактериальными свойствами.

Команда также разработала биополимер пуллулан на основе яблок, который может заменить крахмал за счет загущающих и пленкообразующих свойств.

«Мы создали два типа материалов: тонкую пленку для поверхностных ран и инъекционный гель, который загустевает под действием света и подходит для глубоких и неровных ран. Он адаптируется к форме раны и стимулирует регенерацию тканей», — отметила соавтор открытия, доцент кафедры полимерных материалов Бенги Озкахраман.

Исследование подтвердило, что перевязочный материал на основе экстракта луковой шелухи обладает свойствами, аналогичными коммерческим аналогам. Открытие демонстрирует высокий потенциал использования природных ресурсов в биомедицине.

Ранее в России создали «умную» повязку для лечения незаживающих ран.