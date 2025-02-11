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Названо заболевание, усиливающее тягу к углеводам и сладкому

PsyMed: люди с депрессией отдают предпочтение углеводной пище
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Pixabay

Ученые из Университетской клиники Тюбингена обнаружили, что люди с депрессией предпочитают продукты, богатые углеводами. Причем тяга к сладкому часто усиливается при усугублении симптомов расстройства. Результаты работы опубликованы в Psychological Medicine (PsyMed).

В исследовании приняли участие 117 добровольцев, среди которых у 54 была диагностирована депрессия. Ученые оценили пищевое поведение участников, попросив их описать силу стимулов к потреблению 60 видов еды и 20 непищевых продуктов (таких как мел). Для наибольшей точности ученые провели тестирование на наличие ассоциаций с макронутриентами, содержащимися в изображенных продуктах.

Оказалось, что, хотя у людей с депрессией часто наблюдается снижение аппетита, они, как правило, предпочитают продукты, богатые углеводами — хлеб, сладкие напитки, молочный шоколад. При этом пища, богатая белками и жирами, казалась таким пациентам менее привлекательной. Однако изменение пищевых предпочтений при депрессии не было связано с общим усилением аппетита.

Сейчас исследователи намерены выяснить, возможно ли долгосрочное ослабление симптомов депрессии за счет оптимизации рациона пациента. Первые исследования уже показали, что голодание или пробиотическая диета могут оказывать антидепрессивный эффект.

Ранее была названа простая привычка, снижающая риск депрессии на треть.

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