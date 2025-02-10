Астрономов восхитил блеск идеального Кольца Эйнштейна

Астрономы обнаружили одно из самых редких явлений во Вселенной — идеально симметричное Кольцо Эйнштейна. Оно окружает галактику NGC 6505, находящуюся в 590 миллионах световых лет от Земли, и представляет собой эффект гравитационного линзирования. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Гравитационное линзирование — это явление, которое возникает в результате искривления пространства-времени вокруг массивных объектов, таких как галактики и скопления галактик. Чтобы понять это, можно представить себе натянутое полотно, на которое положили тяжелый шар. Ткань прогибается под его весом, и если по ней пустить мелкие шарики, они будут двигаться по изогнутым траекториям.

Хотя явление гравитационного линзирования известно ученым давно, столь совершенные по форме кольца как найденное встречаются крайне редко. В этом случае свет от удаленной галактики, находящейся в 4,42 миллиарда световых лет от нас, был искривлен под воздействием гравитации NGC 6505. Оказалось, что эти объекты расположены так, что создали идеальную линзу — редчайшее совпадение, вероятность которого, по расчетам ученых, составляла всего 0,05%.

Открытие этого кольца имеет огромную научную ценность. Гравитационные линзы предоставляют астрономам возможность исследовать далёкие галактики, которые в противном случае были бы недоступны для наблюдений. Благодаря увеличению и искажению света, мы можем разглядеть мельчайшие детали структуры этих далеких объектов, а также измерить распределение темной материи, которая составляет большую часть массы Вселенной, но остается при этом невидимой.

Объект предложено назвать «Линзой Альтьери» в честь астронома Европейского космического агентства (ESA) Бруно Альтьери. Он первым заметил его в данных космического телескопа Евклид в 2023 году. Последующие наблюдения подтвердили уникальность этого кольца, что вызвало восторг среди ученых.

Теперь астрономы намерены провести более детальное изучение удаленной галактики, чьи световые лучи создали это кольцо, а также использовать Евклид для поиска новых гравитационных линз.

Ранее ученые нашли темную материю в гало древних сверхмассивных черных дыр.