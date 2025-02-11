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Установлен механизм засухоустойчивости российской пшеницы

УФИЦ РАН: регуляторы роста повышают урожай степной-волжской пшеницы при засухе
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Валерий Морев/РИА Новости

Ученые Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН (ИБГ УФИЦ РАН) установили, что применение регуляторов роста повышает урожайность степного-волжского экотипа пшеницы при засухе, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам ИБГ УФИЦ РАН Азамат Авальбаев.

Исследователи сравнили механизмы засухоустойчивости лесостепного западносибирского (представлен сортами Омская 35 и Салават Юлаев) и степного волжского (сорта Экада 70 и Экада 109) экотипов пшеницы и установили, что они довольно сильно различаются, особенно в начальную фазу развития растений.

Эти экотипы пшеницы произрастают в разных эколого-географических зонах России, поэтому у них развились разные стратегии адаптации к засухе. Так, для Западной Сибири характерна весенняя засуха, в связи с чем, сорта пшеницы лесостепного западносибирского экотипа отличаются замедленной всхожестью и ростом на раннем этапе развития. Однако обильные летние дожди используются растениями этого экотипа для последующего быстрого роста и развития. В Поволжье ситуация иная: весной влаги достаточно, поэтому на начальном этапе сорта пшеницы степного волжского экотипа интенсивно растут, и хорошо развитая корневая система позволяет успешно пережить летнюю засуху.

«Мы выявили, что растения пшеницы степного волжского экотипа более устойчивы к засухе на ранних этапах онтогенеза по сравнению с лесостепным западносибирским экотипом. Мы также изучали физиолого-биохимические реакции, лежащие в основе устойчивости растений разных экотипов. Это позволяет понять, почему один экотип пшеницы более устойчив в определенный период, а другой – нет. Более отзывчивыми на обработку брассиностероидами (гормоны растений, которые используют для регуляции их роста) оказались растения пшеницы степного волжского экотипа, которые в конце вегетации дали более высокий урожай в условиях засухи», – отметил Авальбаев.

Полученные результаты могут лечь в основу разработки рекомендаций по применению регуляторов роста на растениях пшеницы с учетом их эколого-географической принадлежности. Работа ученых была поддержана грантом РНФ.

Ранее была создана система, объединяющая данные с камер разных дронов.

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