Создана система, объединяющая данные с камер разных дронов

Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) создали алгоритм, позволяющий объединять беспилотники в рой и получать единое изображение, объединяя данные с их камер. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КНИТУ-КАИ.

Разработанный алгоритм уже показал эффективность при решении различных практических задач: от создания цифровых карт местности и мониторинга сельскохозяйственных угодий до обнаружения лесных пожаров и патрулирования пляжей и аэропортов. Отдельное направление — доставка грузов и медикаментов в труднодоступные районы.

Один из ключевых элементов системы – блок обработки изображений. Алгоритм работает с фрагментами размером 256×256 пикселей, комбинируя данные от камер видимого и инфракрасного диапазонов. Для каждого участка изображения параметры обработки настраиваются индивидуально, что позволяет получать четкие снимки даже в сложных условиях наблюдения.

Система автоматически рассчитывает оптимальное время выполнения задания. Алгоритм анализирует возможные ошибки при вводе полетного задания, проверяет траектории дронов на предмет опасных пересечений, учитывает наличие препятствий: от деревьев до зданий. Для каждой зоны поиска устанавливается минимальная безопасная высота полета.

При нештатных ситуациях система способна самостоятельно определить безопасную зону для посадки группы дронов. Если один из аппаратов теряет связь или выходит из строя, его задачи автоматически перераспределяются между остальными участниками группы.

Технические испытания подтвердили способность алгоритма эффективно объединять данные с разных беспилотников. В ходе экспериментов система успешно обрабатывала изображения как в верхней части кадра, где наиболее информативен канал видимого диапазона, так и в нижней части, где этот канал теряет эффективность. На основе полученных результатов исследования планируется создать новый продукт для коммерческой эксплуатации беспилотных воздушных судов.

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