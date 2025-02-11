Воспаление кишечника предложили лечить препаратом от диареи

JСС: антибиотик от диареи может снижать воспаление в кишечнике

Ученые из Бирмингемского университета установили, что антибиотик ванкомицин, который используется для лечения инфекционной диареи, может быть эффективен для терапии одного из видов воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), связанного с аутоиммунным заболеванием печени. Результаты исследования опубликованы в Journal of Crohn's and Colitis (JCC).

Ученые сосредоточились на первичном склерозирующем холангите (ПСХ). Это заболевание сопровождается очаговым воспалением, фиброзом и сужением желчных протоков. У 80% страдающих ПСХ наблюдаются также воспалительные заболевания кишечника, чаще всего язвенный колит. У 14% пациентов с ВЗК развивается ПСХ, что увеличивает риск необходимости хирургического вмешательства и пересадки печени, а также повышает общий риск летального исхода.

По словам исследователей, многие пациенты с воспалением кишечника на фоне ПСХ не реагируют на стандартные методы лечения, что дополнительно осложняет терапию.

В рамках исследования участники принимали препарат ванкомицин в течение четырех недель. По окончании лечения у 80% пациентов с ВЗК началась клиническая ремиссия с существенным снижением маркеров воспаления, а у 100% наблюдалось заживление слизистой оболочки кишечника. Однако после прекращения лечения симптомы вернулись.

Исследование также показало, что ванкомицин изменяет состав определенных желчных кислот, что создает благоприятную среду для роста полезных бактерий. Ученые планируют продолжить работу, чтобы оценить полный потенциал ванкомицина в лечении ПСХ, связанного с ВЗК.

Ранее был назван простой способ оценить скорость работы кишечника.