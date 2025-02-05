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В России нашли новые бактерии для очистки почвы от нефтепродуктов

ПНИПУ: микробы Arthrobacter и Pseudomonas снизили долю нефти в грунте на 60%
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Пресс-служба ТПУ

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обнаружили новые микроорганизмы, способные эффективно очищать почву от нефтяных загрязнений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Нефтепродукты — одни из самых опасных техногенных отходов, которые оказывают длительное негативное воздействие на экосистемы. Традиционные методы очистки, такие как сжигание или использование химических реагентов, часто оказываются неэффективными и вредными для природы.

Исследователи ПНИПУ выделили два новых штамма бактерий из образцов почвы, загрязненной нефтепродуктами. Эти микроорганизмы, относящиеся к родам Arthrobacter и Pseudomonas, способны использовать углеводороды в качестве источника питания, разрушая их и снижая концентрацию токсичных веществ в почве. В ходе экспериментов ученые изучили влияние температуры и концентрации углеводородов на эффективность очистки.

«Наибольшую эффективность показала культура №11, которая за две недели снизила содержание нефтепродуктов в почве на 60%. Это делает ее перспективной для использования в биоремедиации», — отметила доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Галина Козлова.

Исследование также показало, что оптимальная температура для работы бактерий составляет 20°C. При более низких значениях процесс очистки замедляется. Ученые планируют продолжить изучение новых штаммов и разработать на их основе биопрепараты для очистки загрязненных территорий.

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