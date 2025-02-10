Стало известно, чем полезна игривость в отношениях

Международная команда ученых под руководством доктора Эрика В. Долана изучила роль игривости в романтических отношениях и ее связь с типами привязанности и зависти. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Игривость — это способность воспринимать отношения с легкостью, использовать юмор и творчество для создания приятной атмосферы и улучшения общения.

В новом исследовании приняли участие 332 пары, средний возраст которых составил около 28-29 лет. Целью было выяснить, как различные проявления игривости влияют на отношения.

Результаты исследования продемонстрировали, что игривость способствует повышению уровня уверенности партнеров в отношениях. Например, люди, которые используют игривый тон в общении с партнером, легче справляются с тревогой и не боятся близости. Также было обнаружено, что игривость снижает уровень зависти и ревности по отношению к партнеру.

Хотя работа ученых не устанавливает причинно-следственную связь, она предполагает, что игривость, особенно направленная на установление связи с другими, может способствовать более безопасным и теплым отношениям.

Ученые надеются, что будущие исследования смогут более подробно изучить роль игривости на разных стадиях отношений и ее возможные терапевтические приложения.

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