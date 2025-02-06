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Ученые выяснили, почему люди устали от видеосвязи

PLOS One: усталость от видеосвязи связана с неудовлетворенностью внешностью
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Shutterstock

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что негативное восприятие собственной внешности может вызывать усталость от видеосвязи и снижать желание использовать видеоконференции в рабочих целях. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Участниками исследования стали 2448 работников из США, регулярно использующих виртуальные встречи в профессиональной деятельности. Они прошли опрос, в котором оценивали уровень недовольства своей внешностью, усталость от виртуального общения и использование инструментов коррекции изображения (фильтры, ретушь и аватары).

Анализ данных показал, что люди, которые недовольны своей внешностью, чаще испытывают усталость от видеозвонков и активнее используют технологии, улучшающие качество изображения. Кроме того, повышенная утомляемость от видеозвонков снижает их воспринимаемую полезность и приводит к нежеланию пользоваться виртуальными платформами.

Авторы работы подчеркивают, что психологическое восприятие внешности напрямую влияет на цифровую вовлеченность и продуктивность работников. Люди, недовольные своей внешностью, могут чаще избегать видеозвонков и менее активно участвовать в виртуальных рабочих процессах. Ученые призывают учитывать эти психологические аспекты при разработке виртуальных платформ, создавая условия, которые поддерживают благополучие сотрудников и снижают стресс от видеокоммуникации.

Исследование проводилось только среди американских работников, и его формат не позволял установить точные причинно-следственные связи. В будущем ученые планируют изучить эту проблему в разных культурах и исследовать, как виртуальные платформы могут лучше поддерживать психологический комфорт пользователей.

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