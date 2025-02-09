Астрономы обнаружили крупнейшую структуру во Вселенной — суперструктуру Кипу

Международная группа астрономов обнаружила крупнейшую из известных структур во Вселенной — суперструктуру Кипу, названную в честь древней системы узелкового письма инков. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Кипу представляет собой колоссальную конструкцию из связанных гравитацией скоплений и сверхскоплений галактик протяженностью 1,3 млрд световых лет, содержащей около 200 квадриллионов солнечных масс (1 квадриллион — тысяча триллионов по короткой шкале, использовавшейся в данной работе).

Команда использовала данные рентгеновских наблюдений, чтобы идентифицировать Кипу и четыре другие суперструктуры в пределах 130–250 млн парсеков от Земли. Эти структуры содержат 45% скоплений галактик, 30% галактик и 25% материи в наблюдаемой Вселенной.

Суперструктуры настолько массивны, что влияют на окружающее пространство, искажая свет, изменяя космическое микроволновое фоновое излучение (реликтовое излучение Большого взрыва) и внося помехи в измерения постоянной Хаббла, которая описывает скорость расширения Вселенной.

Однако даже такие гигантские объекты не вечны.

«В будущем эти суперструктуры распадутся на меньшие единицы, но сейчас они представляют собой уникальные физические объекты, заслуживающие особого внимания», — заключили ученые.

Ранее ученые показали четкий снимок нитей космической паутины — сети из потоков темной материи и газа, пронизывающей всю Вселенной.