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Ученые нашли темную материю в гало древних сверхмассивных черных дыр

TAJ: возникшие после Большого взрыва галактики состояли из темной материи на 60%
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NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani

Китайские ученые из Пекинского университета обнаружили, что темная материя доминирует в гало двух сверхмассивных черных дыр, расположенных в галактиках на расстоянии около 13 млрд световых лет от Земли. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Используя данные Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки (ALMA), специалисты изучили газовую динамику двух древних галактик-квазаров. Они обнаружили, что темная материя составляет около 60% общей массы этих галактик.

Это подтверждается плоскими кривыми вращения, которые показывают, что скорость движения газа на окраинах галактик остается высокой, что характерно для галактик, окруженных гало темной материи.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик, и их рост, вероятно, связан с темной материей. Исследование предполагает, что темная материя могла способствовать формированию и эволюции этих чёрных дыр, хотя точный механизм этого взаимодействия остается загадкой.

Результаты исследования открывают новые горизонты для изучения ранней Вселенной.

Ученые планируют продолжить исследование связи между темной материей и сверхмассивными черными дырами, чтобы лучше понять, как галактики формировались и развивались на протяжении миллиардов лет.

Ранее ученые нашли новые доказательства существования темной материи.

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