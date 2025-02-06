Врач объяснил, как правильно выбирать и накладывать тейпы

Тейпы можно носить от трех до пяти суток, в зависимости от качества материала, зоны наклеивания и особенностей кожи. После их эластичность снижается, что делает использование менее эффективным, поэтому рекомендуется своевременная замена, объяснил «Газете.Ru» ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского Университета Алексей Шишкин.

Идея использования тейпов заключается в их способности помогать поддерживать мышцы и суставы, снижать боль и уменьшать отеки, а также улучшать кровообращение.

«Обычно кинезиологические тейпы делают из хлопка или синтетических волокон. Хлопковые тейпы мягкие и хорошо пропускают воздух, что позволяет коже дышать. Синтетические зачастую более прочные и лучше отталкивают влагу, что может быть полезно в условиях высокой влажности или если вы планируете долго носить тейп. Они должны быть достаточно эластичными, чтобы следовать за движениями тела, но при этом сохранять свои поддерживающие свойства. Важно, чтобы клей был качественным — достаточно крепким, чтобы удерживать тейп на месте, но при этом не вызывал раздражения кожи. Обратите внимание на гипоаллергенные варианты, если у вас чувствительная кожа», — рассказал врач.

Тейпы должны повторять анатомические линии мышц и суставов. Обычно наложение производится вдоль мышцы, чтобы помочь ей работать более эффективно, или вокруг сустава, чтобы его стабилизировать.

«Если вы хотели бы помочь какой-то конкретной мышце, например, на ноге, то начинайте накладывать тейп от начала мышцы до ее конца, следуя вдоль волокон мышцы. Это поможет поддерживать мышцу во время движения. Если у вас, допустим, проблемы с коленом, вы можете наложить тейп вокруг суставной области, чтобы ограничить ненужное движение и добавить стабильности. Нужно помнить, что тейп не должен слишком сильно сжимать кожу — иначе это приведет к обратному эффекту, ухудшая кровообращение», — объяснил доктор.

Натяжение тейпа может быть разным в зависимости от цели: если вы желаете улучшить кровообращение, то натяжение будет слабее; для поддержки натяжение чуть сильнее, но все равно достаточно податливое.

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