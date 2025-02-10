В Австралии рассказали, почему не стоит бояться есть яйца

Холестерин из яиц усваивается организмом хуже, чем из продуктов с насыщенными и трансжирами, поэтому употребление первых не наносит вреда здоровью. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Университета Квинсленда.

Яйца являются хорошим источником белка — важнейшего «строительного материала» для органов и тканей. Также они содержат витамины группы В, фолиевую кислоту, ненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины (А, D, Е и К), холин и минералы.

Споры о пользе и вреде яиц связаны с количеством холестерина в их составе и его влиянием на риск сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам ученых, в большом яичном желтке содержится примерно 275 мг этого жироподобного вещества — почти полная рекомендуемая суточная норма потребления.

В прошлом медицинские работники предупреждали, что употребление в пищу продуктов, богатых холестерином, может повысить риск сердечных заболеваний. Однако, как объясняют ученые из Австралии, такое утверждение применимо не ко всем продуктам.

Недавние исследования показали, что люди не очень хорошо усваивают холестерин из яиц. Большее влияние на этот показатель в крови оказывает потребление пищи, богатой насыщенными жирами (сладких молочных продуктов, жирного мяса, колбасных изделий) и трансжирами (растительного масла, фастфуда, соусов и выпечки).

Ранее в Швейцарии выяснили, что яйцо могло появиться раньше курицы.