В Швейцарии выяснили, что яйцо могло появиться раньше курицы

Ученые Женевского университета смогли ответить на «хитрый» вопрос, о том, что появилось первым — курица или яйцо. По словам специалистов, формирование яйцеклеток могло произойти задолго до появления животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ответ на этот вопрос исследователям дали одноклеточные организмы Chromosphaera perkinsii, которые способны образовывать многоклеточные структуры. Chromosphaera perkinsii был впервые обнаружен у берегов Гавайев в 2017 году и сразу привлек внимание ученых своей уникальной способностью образовывать колонии, в то время как большинство одноклеточных существуют отдельно.

Как выяснили эксперты, около трети жизни Chromosphaera проходит в составе колоний, состоящих из двух или более клеток. Это открытие дало ученым новый взгляд на проблему. При дальнейшем изучении ученые обнаружили, что в организме присутствуют клеточные элементы, которые необходимые для формирования женских репродуктивных клеток.

Это позволяет предположить, что механизмы формирования яйцеклеток могли существовать задолго до появления животных, а значит, яйца могли появиться гораздо раньше кур. Однако это не единственная гипотеза, и некоторые ученые считают, что эволюция кур могла идти по другому пути и они изначально размножались без откладывания яиц.

Ранее был раскрыт секрет приготовления идеального яйца вкрутую.