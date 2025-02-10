Как правильно поднимать тяжести в зрелом возрасте, рассказал врач

В зрелом возрасте тяжести следует носить в двух руках, чтобы нагрузка была равномерной. Поясницу и грудной отдел при подъеме груза необходимо прогнуть или держать ровно, но ни в коем случае не сгибать, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Голову также не следует опускать слишком низко – так вы рискуете повредить межпозвоночные диски в нижнем шейном отделе позвоночника. Перед тем как поднять тяжесть, разместите ее перед собой между ступней и подойдите максимально близко. При подъеме делайте упор именно на ноги, а не на позвоночник. Важно избегать чрезмерного напряжения в мышцах спины, так как при сжатии они будут сдавливать позвоночник. Для этого во время подъема старайтесь напрягать мышцы живота. Это даст телу дополнительную поддержку и снимет лишнюю нагрузку с позвоночника. Можно использовать поясничный корсет. Он помогает разгрузить спину», – добавил врач.

По словам Симкина, с возрастом организм становится более уязвимым к травмам. Кровоснабжение тканей снижается, из-за чего межпозвоночные диски становятся менее прочными и упругими. Также возрастают риски остеопороза – снижения плотности костной ткани, когда для перелома позвонка иногда бывает достаточно просто оступиться или поднять тяжелую сумку.

«Большинство людей зрелого возраста также имеют выраженную асимметрию тела из-за многочисленных натяжений фасциальной соединительной ткани, которые вызваны травмами, воспалениями, хирургическими вмешательствами, «накопленными» в течение всей жизни. Эти натяжения компенсируются напряжением мышц, которые в свою очередь увеличивают нагрузку на позвоночник. При подъеме тяжестей все это повышает риски протрузий, грыж и переломов позвоночника позвоночника», – объяснил Симкин.

Если травма все-таки произошла, ориентируйтесь на собственные ощущения. При резкой боли лучше вызвать скорую и сделать рентген, чтобы исключить перелом. При умеренном болевом синдроме, постарайтесь дать спине покой и принять горизонтальное положение.

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