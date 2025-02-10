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В России создали систему предотвращения заноса электробусов на скользкой дороге

В Московском политехе придумали, как избежать заноса электробусов на скользкой дороге
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Depositphotos

Ученые Московского Политеха и инновационного центра КАМАЗа создали алгоритм управления торможением электробусов, который снижает нежелательные колебания и вибрации при экстренном торможении. Новая система позволяет в 6 раз уменьшить амплитуду колебаний и предотвратить занос транспортного средства на скользкой дороге. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Московском Политехе.

Разработанная система особенно важна для современных электробусов с индивидуальным приводом ведущих колес. При экстренном торможении такого транспорта, особенно на скользкой дороге, возникают автоколебания — самопроизвольные вибрации с нарастающей амплитудой. Это создает повышенную нагрузку на тормозную систему и может привести к потере управляемости.

При возникновении опасных колебаний система автоматически перераспределяет тормозное усилие между механическими тормозами и системой рекуперативного торможения электродвигателем. Испытания показали, что при использовании нового алгоритма средняя амплитуда колебаний крутящего момента снижается с 1850-2500 Нм до 500-750 Нм. Максимальные значения амплитуды уменьшаются еще значительнее — с 6000-8500 Нм до 1000-1500 Нм.

Важным преимуществом разработки является то, что она позволяет электробусу сохранять управляемость при экстренном торможении на скользкой дороге. В ходе испытаний транспортное средство с новой системой успешно выполняло маневр уклонения от препятствия при торможении, тогда как электробус со стандартной антиблокировочной системой терял способность поворачивать.

Внедрение новой системы торможения позволит повысить безопасность городского электрического транспорта и снизить эксплуатационные расходы за счет увеличения срока службы тормозных механизмов.

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