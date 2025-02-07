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Названа опасность смешивания разных видов алкоголя

Врач Майорова: алкоголь, приготовленный по разным технологиям, смешивать нельзя

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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Смешивание алкогольных напитков, приготовленных по разным технологиям, может быть опасным для здоровья, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

«Алкоголь, полученный методом брожения (например, пиво или вино), содержит больше сивушных масел и конгенеров, чем дистиллированные напитки (например, водка или виски). Конгенеры — это химические вещества, образующиеся в процессе брожения, отличные от этанола. Эти соединения отвечают за придание вкуса и аромата алкогольному напитку, к ним относится метанол, танины, ацетальдегиды и др. Смешивание этих двух типов может привести к более сильному опьянению и более тяжелому похмелью», — отметила врач.

Это связано с тем, что при каждом процессе производства алкоголя образуются определенные токсичные примеси. Чем больше их попадает в организм, тем более тяжелыми оказываются последствия, так как печень не успевает нейтрализовать все токсины.

«Также смешивание различных видов алкоголя может привести к тому, что человек неосознанно выпьет больше, чем планировал. Это связано с тем, что разные напитки могут иметь разные вкусовые профили и уровень крепости», — заключила доктор.

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