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Открыт ключевой механизм роста агрессивных опухолей мозга

Science: глиобластома использует особый тип иммунных клеток для своего развития
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Depositphotos

Американские ученые из Онкологического центра имени Киммела при Университете Джонса Хопкинса выявили, что глиобластома — одна из самых агрессивных и устойчивых к лечению опухолей мозга — использует особый тип иммунных клеток для своего роста. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Глиобластома, опухоль мозга 4-й степени злокачественности, известна своей способностью ускользать от иммунной системы, что делает её практически неизлечимой.

Специалисты обнаружили, что стволовые клетки опухоли взаимодействуют с иммуносупрессивными клетками, называемыми миелоидными супрессорными клетками (MDSC).

Эти клетки образуют симбиотическую связь: стволовые клетки привлекают MDSC с помощью сигнальных молекул, таких как интерлейкины IL-6 и IL-8, а MDSC, в свою очередь, выделяют факторы роста, поддерживающие рост опухоли.

Используя передовые технологии, включая пространственную геномику и секвенирование РНК, исследователи изучили более 750 тыс. иммунных и 350 тыс. опухолевых клеток. Они обнаружили, что MDSC и стволовые клетки локализуются в одной области опухоли, известной как псевдопалисадная зона. Этот тесный контакт способствует агрессивности глиобластомы.

Важным открытием стало то, что опухоли с мутацией в гене IDH1, которые менее агрессивны, почти не содержат MDSC и имеют меньше стволовых клеток. Анализ данных Cancer Genome Atlas подтвердил, что чем меньше MDSC и стволовых клеток в опухоли, тем лучше прогноз для пациента.

Исследователи также выявили, что MDSC выделяют фактор роста фибробластов 11 (FGF11), который ранее не связывали с развитием рака. Это открытие предлагает новые потенциальные мишени для терапии. Уже разрабатываются экспериментальные антитела, блокирующие сигналы IL-6 и IL-8, что может помочь подавить рост опухоли.

Ранее ученые выяснили, что опухоли мозга могут подбирать «удачное» время для своего развития.

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