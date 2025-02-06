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Ученые показали самое четкое изображение крупнейшей структуры во Вселенной

NatAstro: получены детальные снимки нитей космической паутины
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Alejandro Benitez-Llambay/Universität Mailand-Bicocca/MPA

Международная команда астрономов из Германии и Италии получила беспрецедентное изображение космической паутины — самой крупной структуры в известной Вселенной. Открытие позволило изучить фрагмент сети, соединяющей две галактики в раннем космосе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Космическая паутина — это сеть нитей из темной материи и газа, простирающаяся по всей Вселенной. В местах пересечения нитей образуются галактики, а сами нити служат «топливопроводами», питающими звездообразование.
Однако из-за слабого свечения газа прямое наблюдение этих структур ранее было практически невозможным.

Ученые воспользовались спектрографом MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) на Очень большом телескопе в Чили, чтобы зафиксировать сияние водорода в нити длиной 3 млн световых лет. Эта перемычка соединяет две галактики, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру.

«Мы впервые смогли точно определить границу между газом внутри галактик и материалом в космической паутине», — объяснил ведущий автор исследования Давиде Торнотти из Миланского университета Бикокка.

По словам исследователей, открытие согласуется с прогнозами суперкомпьютерных моделей, что подтверждает современные представления о структуре Вселенной.

Ранее ученые впервые обнаружили нити из темной материи в космической паутине.

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