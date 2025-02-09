В Польше нашли следы каннибализма древних мадленцев

Международная группа ученых из Испании, Германии и Польши обнаружила доказательства того, что мадленские люди, жившие около 18 тыс. лет назад на территории современной Польши, практиковали каннибализм. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Мадленские люди — представители культуры позднего палеолита. Их назвали в честь пещеры Ла-Мадлен во Франции, где были найдены первые артефакты, связанные с этой группой. Мадленская культура исчезла с окончанием ледникового периода около 12 тыс. лет назад, когда климатические изменения привели к исчезновению мегафауны и трансформации среды обитания.

Кости, извлеченные во время раскопок в XIX веке и в 1960-х годах, долгое время не идентифицировались как человеческие из-за их фрагментированного состояния. Однако при детальном изучении исследователи обнаружили на них следы, характерные для разделки и употребления в пищу. Многие кости были расколоты для извлечения костного мозга, что указывает на их использование в качестве источника питания.

Кроме того, человеческие кости нашли вместе с останками животных, на которых также были следы порезов. Это свидетельствует, что и те, и другие употреблялись в пищу. Все кости относятся к одному временному периоду, что позволяет предположить, что они были захоронены вместе, возможно, в результате одного события.

Ученые считают, что каннибализм мог быть связан с суровыми условиями жизни в период после последнего ледникового максимума, когда борьба за ресурсы и территорию стала особенно острой. Однако они не исключают, что подобные манипуляции с костями могли быть частью ритуальных практик.

Ранее археологи нашли свидетельства каннибализма в доисторической Британии.