Найдены свидетельства каннибализма в доисторической Британии

Ученые из Оксфордского университета обнаружили недалеко от знаменитого ущелья Чеддар в Британии свидетельства одной из самых жестоких резней в доисторической истории страны, сопровождавшейся каннибализмом. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

В научной работе сообщается об обнаружении останков не менее 37 человек — мужчин, женщин и детей на дне глубокой шахты. Они датируются периодом между 2200 и 2000 годами до нашей эры.

На черепах были зафиксированы смертельные повреждения от сильных ударов. Исследование также показало, что конечности жертв намеренно отделяли, чтобы извлечь костный мозг. Следы зубов, обнаруженные на костях рук и ног, подтвердили факты каннибализма.

Рик Шультинг, ведущий автор исследования и профессор Оксфордского университета, отметил, что останки долгое время оставались без должного внимания. Кости были обнаружены еще 50 лет назад спелеологами, исследовавшими шахту глубиной около 15 метров недалеко от ущелья Чеддар. Их кратко описали, упаковали в коробки и отправили в хранилище.

Лишь недавно, в ходе повторного исследования коллекции, ученым удалось раскрыть истинную значимость находки. Эти останки теперь выступают источником уникальных данных о социальных и культурных аспектах того времени, а также о применении насилия в раннебронзовую эпоху.

Ученые также предполагают, что массовое лишение жизни служило актом запугивания и демонстрации силы: расчленение, скальпирование и последующее поедание могли быть предупреждением для других сообществ. Этот случай подчеркивает, что насилие и жестокость были частью жизни древних людей, хотя их масштабы и мотивы до конца остаются неизвестными.

Ранее ученые нашли возможный образец древнего языка Колхиды.