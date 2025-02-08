Ученые разработали новый метод заморозки спермы пчел для сохранения их популяции

Бельгийские ученые из Льежского университета достигли значительного прорыва в криоконсервации спермы пчел. Их новый метод, не требующий использования антибиотиков, позволяет замораживать сперму трутней (самцов пчел) с минимальной потерей жизнеспособности. Исследование опубликовано в научном журнале Insects.

Технология основана на использовании криопротекторов — веществ, защищающих клетки от повреждений при замораживании.

«Наш подход прост и эффективен. Мы разбавляем сперму в среде с криопротекторами, что позволяет сохранить ее жизнеспособность после заморозки», — объяснил профессор Стефан Делёз.

В эксперименте пять из восьми маток, осемененных замороженной спермой, произвели жизнеспособное потомство, что сопоставимо с результатами при использовании свежего репродуктивного материала.

Это исследование стало первым в Бельгии, доказавшим возможность использования замороженной спермы для получения жизнеспособного потомства пчел. Оно может превратиться в важный инструмент в борьбе за сохранение пчел и глобальной продовольственной безопасности.

Ранее российские ученые предложили метод сохранения семени пчел в обычном холодильнике.