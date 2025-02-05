Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, являются ли младенцы «чистыми листами»

Nature: младенцы не обладают врожденным чувством морали
close
Freepik.com

Долгое время в психологии считалось, что младенцы обладают врожденным чувством морали и с раннего возраста предпочитают добро злу. Однако международная команда ученых не подтвердила этот эффект, поставив под сомнение один из ключевых экспериментов в области развития морали. Работа опубликована в журнале Nature.

Оригинальный эксперимент, проведенный в 2007 году, показал, что младенцы от шести до десяти месяцев предпочитают персонажей, которые помогают другим, а не мешают им. Однако исследование основывалось на небольшом количестве наблюдений.

Международный консорциум ученых ManyBabies объединил 37 лабораторий на пяти континентах. В рамках исследования они протестировали 567 младенцев, но не выявили у детей предпочтения к «помощникам». В отличие от оригинального исследования, в новой версии детям показывали видео, а не кукольный спектакль. Возможно, именно это изменение повлияло на восприятие младенцев.

Результаты вызывают вопросы о природе морали. Философ Джон Локк считал, что человеческий разум — это tabula rasa, «чистый лист», и все знания приходят через опыт. Новый эксперимент может свидетельствовать в пользу этой теории. Однако исследователи призывают не делать поспешных выводов.

Некоторые повторения эксперимента с «помощниками» ранее подтверждали оригинальные результаты. Различия могут зависеть от нюансов методологии, например, от положения «глаз» персонажей.

По словам Майкла Франка, основателя ManyBabies, этот результат не отменяет предыдущих исследований, но ставит перед наукой новые вопросы. Возможно, моральные предпочтения формируются позже или зависят от условий эксперимента. Для окончательных выводов потребуется еще больше исследований.

Ранее стало известно, как наличие детей влияет на сексуальную удовлетворенность в паре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами