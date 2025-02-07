Назван новый фактор риска ишемической болезни сердца у мужчин

Ученые из Тель-Авивского университета установили, что мужчины с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) чаще подвержены ишемической болезни сердца (ИБС). Результаты работы опубликованы в International Journal of Cardiology (IJC).

К таким выводам исследователи пришли в результате анализа медицинских данных 120 338 здоровых добровольцев и 14 768 человек с ВЗК. К основным заболеваниям группы ВЗК относятся язвенный колит и болезнь Крона. Это хронические рецидивирующие патологии, которые охватывают разные отделы желудочно-кишечного тракта и поражают слизистую оболочку.

Ученые наблюдали за испытуемыми в течение 10,5 лет и фиксировали все случаи ишемической болезни сердца. Исследователи подсчитали, что у 1,9% добровольцев обоих полов с ВЗК развилось это заболевание. В контрольной группе этот показатель составил 1%. В целом риск появления ИБС был повышен в 1,98 раза выше у людей с ВЗК.

Вероятность этого сердечного заболевания была особенно высокой у мужчин (повышение в 1,82 раза по сравнению с 1,10 у женщин). При этом такие результаты сохранялись даже после поправок на тип ВЗК или принимаемых лекарств.

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