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Российские космонавты назначены в экипажи миссий Crew Dragon

Космонавты Платонов и Артемьев полетят на кораблях Crew Dragon
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NASA/AP

Российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий Crew-11 и Crew-12. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Роскосмос» рассказал, что в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности между российской корпорацией и NASA о перекрестных полетах были изменены составы основных и дублирующих экипажей.

«Олег Платонов включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-11), запуск — во второй половине 2025 года. Олег Артемьев — в экипаже корабля Crew Dragon (миссия Crew-12), старт — в первой половине 2026 года», — говорится в сообщении.

В составе экипажа Crew Dragon к Международной космической станции уже летали пять российских космонавтов. Первой была Анна Кикина, полет состоялся в октябре 2022 года. После нее были Андрей Федяев, Константин Борисов, Александр Гребенкин и Александр Горбунов.

Кикина отправилась в космос на корабле Crew Dragon, несмотря на обострившиеся отношения России и США на фоне российской специальной военной операции на Украине. По ее словам, политическая обстановка «никак не влияла» на работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри него.

Ранее ученые подвели итоги одного из самых масштабных проектов по поиску инопланетян.

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