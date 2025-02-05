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Ученые рассказали, как лучше всего оказывать эмоциональную поддержку

JNB: наиболее эффективной формой поддержки являются слова и прикосновения
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Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых установила, что эмоциональная поддержка через слова эффективнее всего помогает повысить самооценку и снизить уровень стресса. Однако, если поддержка направлена на решение проблемы, прикосновения — такие как похлопывание по спине или объятие — делают ее более действенной. Работа опубликована в журнале Journal of Nonverbal Behavior (JNB).

Ученые предложили 409 студентам посмотреть видео, в котором одна девушка утешает другую после неудачного экзамена. В одних версиях видео использовалась только словесная поддержка, в других добавлялись прикосновения. Также различался характер слов: одни были направлены на эмоции («Мне жаль, что тебе так тяжело»), другие — на решение проблемы («Поговори с преподавателем»).

Лучший эффект на повышение самооценки и борьбу со стрессом оказала эмоционально-ориентированная словесная поддержка. Прикосновения усиливали эффект, но только в случае проблемно-ориентированной поддержки — они делали советы звучащими более заботливо.

Ученые отметили, что поддержка важна в сложных ситуациях, но ее эффективность зависит от формы. Если человек нуждается в утешении — лучше сосредоточиться на словах. Если необходимо решить проблему — лучше добавить тактильность, чтобы ваши советы воспринимались менее критично.

Исследователи планируют изучить влияние других невербальных сигналов и провести эксперименты с людьми, переживающими стресс в реальном времени.

Ранее ученые назвали рискованный, но действенный способ укрепить отношения.

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