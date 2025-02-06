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Назван простой способ укрепления сухожилий и связок

MedicalXpress: выпады в конце прогулки помогут сохранить связки здоровыми
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Depositphotos

По мнению молекулярного физиолога Кита Баара из Калифорнийского университета в Дэвисе, упражнения на шведской стенке и выпады после обычной прогулки помогают безопасно укрепить сухожилия и связки. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на сайт университета.

Ученый объяснил, что бег, ходьбу и другие ритмичные упражнения называют ударными нагрузками, поскольку при их выполнении ноги раз за разом соприкасаются с землей. Такие «удары» в основном смягчаются и поглощаются сухожилиями, хрящами и костями. Даже при отсутствии лишнего веса у новичков и нетренированных людей, приступивших к занятиям, повышается риск травм этих тканей.

Чтобы укрепить сухожилия и связки, Баар рекомендует завершать каждую прогулку или пробежку выпадами. Для их выполнения нужно поставить одну ногу перед другой, а затем напрячь корпус и привести колено задней ноги близко к земле. По словам физиолога, это упражнение укрепляет ахиллово сухожилие на одной ноге, а также надколенник и квадрицепс на другой. Удерживать выпад на одной ноге нужно в течение 10–30 секунд, периодически меняя очередность.

Ученый напомнил, что структуры из соединительной ткани рук и корпуса также нуждаются в тренировке. Самым простым способом их укрепления выступают упражнения на шведской стенке или использование скалолазного фингерборда — тренажера для увеличения силы рук и пальцев.

Ранее были названы тренировки, способные изменить генетику человека.

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